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В правительстве Канады повысили стоимость виз для украинцев: названа причина
С 31 июля Канада начала осуществлять сбор биометрических данных граждан Украины, желающих получить канадскую визу. Об этом Укринформу сообщили в министерстве иммиграции Канады.
Таким образом, у просителей туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде потребуются отпечатки пальцев и электронная фотография.
Эти данные будут собираться раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.
Отмечается, что с внедрением новаций канадская виза подорожает как минимум на 30%, поскольку к консульскому сбору добавится плата за сбор биометрических данных. Таким образом, туристическая виза в Канаду, которая ранее (с учетом всех комиссий) стоила заявителю около 140 канадских долларов, подорожает до 190 долларов (около 3884 гривен в эквиваленте).
Как сообщали «ФАКТЫ», канадское правительство добавило Украину в список стран, которым Оттава продает летальное оружие без посредников.
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