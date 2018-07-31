Украина

В правительстве Канады повысили стоимость виз для украинцев: названа причина

С 31 июля Канада начала осуществлять сбор биометрических данных граждан Украины, желающих получить канадскую визу. Об этом Укринформу сообщили в министерстве иммиграции Канады.

Таким образом, у просителей туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде потребуются отпечатки пальцев и электронная фотография.

Эти данные будут собираться раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

Отмечается, что с внедрением новаций канадская виза подорожает как минимум на 30%, поскольку к консульскому сбору добавится плата за сбор биометрических данных. Таким образом, туристическая виза в Канаду, которая ранее (с учетом всех комиссий) стоила заявителю около 140 канадских долларов, подорожает до 190 долларов (около 3884 гривен в эквиваленте).

Как сообщали «ФАКТЫ», канадское правительство добавило Украину в список стран, которым Оттава продает летальное оружие без посредников.

