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"Провожал в Москву": в сети разоблачили наглый фейк пропагандиста Кремля о бойце АТО (фото)
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, спровоцировал скандал в сети, опубликовав в своем Twitter отредактированное фото девушки и парня, обнимающихся на вокзале в Харькове.
Наглую подделку он озаглавил как «Боец АТО провожает свою девушку в Москву».
Однако внимательные пользователи заметили использование фоторедактора и обнародовали настоящее фото, на котором девушка бойца отправляется поездом в Ужгород.
Оригинал снимка в комментариях нашел пользователь с ником «злой».
Отреагировал на фейк и известный блогер Денис Казанский, который посоветовал обратить внимание на комментарии к скандальному фото Коца.
«А он и не журналист, он тот подонок, на руках которых кровь людей», «Коц или поц?» — пишут пользователи.
Напомним, ранее в ВОЗ остро отреагировали на российский фейк о холере в Мариуполе.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”