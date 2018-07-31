Украина

"Провожал в Москву": в сети разоблачили наглый фейк пропагандиста Кремля о бойце АТО (фото)

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, спровоцировал скандал в сети, опубликовав в своем Twitter отредактированное фото девушки и парня, обнимающихся на вокзале в Харькове.

Наглую подделку он озаглавил как «Боец АТО провожает свою девушку в Москву».

Однако внимательные пользователи заметили использование фоторедактора и обнародовали настоящее фото, на котором девушка бойца отправляется поездом в Ужгород.

Оригинал снимка в комментариях нашел пользователь с ником «злой».

Отреагировал на фейк и известный блогер Денис Казанский, который посоветовал обратить внимание на комментарии к скандальному фото Коца.

«А он и не журналист, он тот подонок, на руках которых кровь людей», «Коц или поц?» — пишут пользователи.

Напомним, ранее в ВОЗ остро отреагировали на российский фейк о холере в Мариуполе.