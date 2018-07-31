На матче НХЛ в США шайба пробила искусственную грудь болельщицы-порноактрисы (фото)

Спорт

Неприятный инцидент произошел с американской звездой «клубнички» Миа Халифой. Придя поболеть за любимую команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», 25-летняя девушка настолько увлеклась игрой, что не смогла среагировать на вылетевшую за пределы площадки шайбу, которая попала… точно ей в грудь.

«Я сидела на трибуне и не ожидала такого. Шайба пролетела над стеклом и застала меня врасплох. Я сразу схватилась за грудь и не отпускала ее, иначе кровь была бы повсюду. Эти шайбы очень тяжелые и летят со скоростью 80 миль в час. Теперь моя левая грудь слегка сдулась, но в следующем году ее поправят», — рассказала Халифа в комментарии New York Post.

Несмотря на тяжелую травму, девушка при этом не потеряла чувства юмора: «Удар шайбой стал не самым болезненным опытом в моей жизни. Я видела, как „Вашингтон“ проигрывает. Это гораздо больнее».

Напомню, что поддержка звездной болельщицы помогла «Кэпиталз» впервые в истории завоевать Кубок Стэнли. В финальной серии «Вашингтон» обыграл дебютантов лиги из «Лас-Вегас Найтс» со счетом 4:1, а лучшим игроком (MVP) серии плей-офф был признан капитан «столичных» Александр Овечкин.

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