Мир

К нападению на туристов в Таджикистане причастны боевики "Исламского государства"

Власти Таджистана обнародовали подробности расследования происшествия с иностранными туристами в Дангаре (Хатлонская область). Как информирует BBC, виновниками наезда на велосипедистов называют боевиков ИГИЛ.

Сообщается, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за гибель туристов — граждан США, Швейцарии и Нидерландов.

По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзоды, после совершения наезда из авто вышли молодые люди, которые использовали против туристов ножи и огнестрельное оружие, а затем скрылись с места происшествия.

Ранее власти страны рассматривали различные версии произошедшего, включая ДТП, разбойное нападение и грабеж, убийство и, наконец, теракт. Также было выражено опасение, что убийство велосипедистов может негативно отразиться на туристическом имидже страны.

Напомним, что 30 июля боевики группировки «Боко Харам», близкой к ИГИЛ, убили 11 военных в Нигерии.