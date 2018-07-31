- 11:51 Янукович временно остался без адвокатов (видео, обновлено)
- 11:47 Роналду присоединился к «Ювентусу»
- 11:44 Контртеррористические мероприятия в Лисичанске: введены ограничения для местных жителей
- 11:34 Предпосылок нет: в Украине озвучили печальный прогноз по окончанию войны на Донбассе
- 11:28 Тысячи кенгуру оккупировали столицу Австралии
- 11:17 Порошенко уволил черниговского губернатора
- 11:04 Усик договорился о бое с британцем Беллью: названы место и примерная дата
- 11:03 ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста: назван основной пострадавший
- 10:42 "Для Меган Маркл было бы лучше, если бы я умер", — тесть принца Гарри дал сенсационное интервью
- 10:39 К нападению на туристов в Таджикистане причастны боевики "Исламского государства"
К нападению на туристов в Таджикистане причастны боевики "Исламского государства"
Власти Таджистана обнародовали подробности расследования происшествия с иностранными туристами в Дангаре (Хатлонская область). Как информирует BBC, виновниками наезда на велосипедистов называют боевиков ИГИЛ.
Сообщается, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за гибель туристов — граждан США, Швейцарии и Нидерландов.
По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзоды, после совершения наезда из авто вышли молодые люди, которые использовали против туристов ножи и огнестрельное оружие, а затем скрылись с места происшествия.
Ранее власти страны рассматривали различные версии произошедшего, включая ДТП, разбойное нападение и грабеж, убийство и, наконец, теракт. Также было выражено опасение, что убийство велосипедистов может негативно отразиться на туристическом имидже страны.
Напомним, что 30 июля боевики группировки «Боко Харам», близкой к ИГИЛ, убили 11 военных в Нигерии.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”