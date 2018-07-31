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Мир

ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста: назван основной пострадавший

11:03 31 июля 2018   180
Крымский мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Официальном журнале ЕС опубликовали решение Еврокомиссии о введении санкций в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве скандального Крымского моста. Решение вступило в силу 31 июля.

В частности, санкции применены к двум компаниям бизнес-партнера Путина Аркадия Ротенберга — ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж». Ранее обе компании также были включены в американский санкционный список.

Кроме того, под ограничения попали АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», ПАО «Мостотрест», судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД». Все они выполняли различные работы, связанные со строительством Керченского моста.

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В тексте решения Еврокомиссии действия по строительству моста названы подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Послы ЕС одобрили санкции против шести субъектов за строительство Керченского моста 18 июля.

Напомним, 21 июля в России признали опасность Крымского моста.

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