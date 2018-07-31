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Политика

Порошенко уволил черниговского губернатора

11:17 31 июля 2018   88
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича. Об этом говорится в указе № 218/2018 от 30 июля, опубликованном на сайте Порошенко.

«Освободить Кулича Валерия Петровича с должности главы Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — постановил президент.

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Отметим, что Кулич был назначен главой Черниговской области в конце марта 2015 года. До этого назначения он был избран народным депутатом Украины по 205 избирательному округу (Черниговская область), однако в связи с назначением сложил депутатский мандат.

Как писали «ФАКТЫ», в марте 2018 года Порошенко отстранил от должности председателя Николаевской областной госадминистрации Алексея Савченко.

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