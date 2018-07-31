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Тысячи кенгуру оккупировали столицу Австралии (фото)
Столицу Австралии Канберру захватили стаи кенгуру, пришедших в поисках пропитания. Об этом сообщает CNN.
Пользователи социальных сетей разместили фото многочисленных животных, расположившихся возле домов горожан и на спортивных площадках, а также передвигающихся по улицам.
Ученые-биологи предполагают, что вторжение сумчатых вызвано дефицитом пищи в традиционных местах их обитания.
Муниципальные власти советуют горожанам держаться подальше от непрошеных гостей.
Директор службы парков и охраны окружающей среды австралийской столицы Даниэль Иглесиас предупредил горожан о том, что им следует быть максимально осторожными на рассвете и в сумерки (в Канберре это часы пик), когда животные выходят на поиски пищи. А автомобилистам следует быть внимательными — существует реальная угроза многочисленных ДТП с животными.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее нашествие енотов перепугало жителей американского городка в штате Огайо.
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