Политика

Предпосылок нет: в Украине озвучили печальный прогноз по окончанию войны на Донбассе

Для урегулирования конфликта на Донбассе должны сложиться определенные условия, однако в ближайшее время этого не произойдет. Такое мнение высказал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в интервью «Апострофу».

По словам Портникова, жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма должны осознавать, какое будущее их ждет, при этом они должны осознавать ситуацию в длительной перспективе.

«Я очень часто вижу 30-летних, которые подходят ко мне и спрашивают, когда это закончится для нас в Крыму или на Донбассе. Что мне им ответить? Что это закончится, когда им будет 50, 60 или же никогда? Это вопрос», — говорит публицист.

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Он убежден, что реально война на Донбассе может закончиться раньше, однако должны создаться определенные условия.

По словам Портникова, Украина должна изо всех сил помочь жителям оккупированных Донбасса и Крыма, при наличии их желания, выехать на свободные территории.

Как писали «ФАКТЫ», замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука ранее предрек превращение Донбасса в зону экологической катастрофы.