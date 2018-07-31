Контртеррористические мероприятия в Лисичанске: введены ограничения для местных жителей

Происшествия

В Лисичанске, который ныне является одним из административных центров Луганской области, военные проводят контеррористические мероприятия, в связи с чем советуют местным жителям по возможности не покидать место жительства. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указанные мероприятия будут проводиться в городе два дня — 31 июля и 1 августа.

«В связи с проведением 31 июля и 01 августа 2018 года превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозы в г. Лисичанск Луганской области, Командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами «, — говорится в сообщении.

В случае необходимости передвижения по городу граждане обязательно должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, ранее на въезде в Лисичанск нашли тайник боевиков со средствами поражения.

