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Контртеррористические мероприятия в Лисичанске: введены ограничения для местных жителей
В Лисичанске, который ныне является одним из административных центров Луганской области, военные проводят контеррористические мероприятия, в связи с чем советуют местным жителям по возможности не покидать место жительства. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Указанные мероприятия будут проводиться в городе два дня — 31 июля и 1 августа.
«В связи с проведением 31 июля и 01 августа 2018 года превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозы в г. Лисичанск Луганской области, Командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами «, — говорится в сообщении.
В случае необходимости передвижения по городу граждане обязательно должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Напомним, ранее на въезде в Лисичанск нашли тайник боевиков со средствами поражения.
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