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Роналду присоединился к «Ювентусу» (видео)

11:47 31 июля 2018   46
Криштиану Роналду
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Звездный новичок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в первой тренировке своего нового клуба. Португалец приехал на базу туринцев «Ювентус Центр», расположенную в Виново, где прошел все необходимые тесты, а также познакомился с некоторыми партнерами по команде, среди которых были Паулу Дибала, Дуглас Коста, Родриго Бентанкур и Хуан Куадрадо. Особо тепло Криштиану поприветствовал Гонсало Игуаина, с которым он вместе играл в мадридском «Реале» в 2009—2013 годах.

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Отмечу, что с остальными футболистами «Ювентуса» и главным тренером Массимилиано Аллегри Роналду познакомится после возвращения команды из США, где «Старая Синьора» (прозвище туринцев) принимает участие в Международном кубке чемпионов. В двух проведенных матчах «Ювентус» одержал две победы, обыграв мюнхенскую «Баварию» (2:0) и одолев в серии пенальти португальскую «Бенфику» (основное время завершилось вничью — 1:1). В субботу, 4 августа, туринцы встретятся с мадридским «Реалом» в Лэндовере (штат Мэриленд).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько стоит один рекламный пост на страничке Роналду в Instagram.

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