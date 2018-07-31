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Роналду присоединился к «Ювентусу» (видео)
Звездный новичок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в первой тренировке своего нового клуба. Португалец приехал на базу туринцев «Ювентус Центр», расположенную в Виново, где прошел все необходимые тесты, а также познакомился с некоторыми партнерами по команде, среди которых были Паулу Дибала, Дуглас Коста, Родриго Бентанкур и Хуан Куадрадо. Особо тепло Криштиану поприветствовал Гонсало Игуаина, с которым он вместе играл в мадридском «Реале» в 2009—2013 годах.
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Отмечу, что с остальными футболистами «Ювентуса» и главным тренером Массимилиано Аллегри Роналду познакомится после возвращения команды из США, где «Старая Синьора» (прозвище туринцев) принимает участие в Международном кубке чемпионов. В двух проведенных матчах «Ювентус» одержал две победы, обыграв мюнхенскую «Баварию» (2:0) и одолев в серии пенальти португальскую «Бенфику» (основное время завершилось вничью — 1:1). В субботу, 4 августа, туринцы встретятся с мадридским «Реалом» в Лэндовере (штат Мэриленд).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько стоит один рекламный пост на страничке Роналду в Instagram.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”