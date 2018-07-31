Украина

В Киеве снова ограничат проезд по Окружной дороге

На киевской Окружной дороге возобновили ремонтные работы, которые планируют завершить в 2019 году. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Так, до конца текущего года планируется соединить улицы Рокоссовского и Дегтяренко, а в 2019 году — продолжить до ул. Богатырской. Уже проложены путепроводы через Богатырскую и железную дорогу, также оснащен подземный пешеходный переход, сообщает 112.ua.

«Сейчас, наконец, восстановлено финансирование, поэтому и все запланированные работы уже восстановлены…», — заявил Давтян, добавив, что на этом участке ведутся работы по двум локациям.

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Он отметил, что в общей сложности будет реконструированы 2,5 км дорог. Всего на работы предусмотрено 131,5 тысяч гривен.

Ранее столичные власти планировали завершить строительство части Большой Окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской до конца 2018 года.

Как писали «ФАКТЫ», до 7 августа ограничено движение транспорта по Южному мосту, а до конца лета — на мосту имени Е. Патона.