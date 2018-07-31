Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве снова ограничат проезд по Окружной дороге

12:10 31 июля 2018   101
Ремонтные работы
Инф. «ФАКТОВ»

На киевской Окружной дороге возобновили ремонтные работы, которые планируют завершить в 2019 году. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Так, до конца текущего года планируется соединить улицы Рокоссовского и Дегтяренко, а в 2019 году — продолжить до ул. Богатырской. Уже проложены путепроводы через Богатырскую и железную дорогу, также оснащен подземный пешеходный переход, сообщает 112.ua.

«Сейчас, наконец, восстановлено финансирование, поэтому и все запланированные работы уже восстановлены…», — заявил Давтян, добавив, что на этом участке ведутся работы по двум локациям.

Читайте также: Где в столице ограничат движение из-за ремонта дорог (список)

Он отметил, что в общей сложности будет реконструированы 2,5 км дорог. Всего на работы предусмотрено 131,5 тысяч гривен.

Ранее столичные власти планировали завершить строительство части Большой Окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской до конца 2018 года.

Как писали «ФАКТЫ», до 7 августа ограничено движение транспорта по Южному мосту, а до конца лета — на мосту имени Е. Патона.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины