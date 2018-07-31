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Украина

Первый миллион: Порошенко подсчитал "безвизовых" путешественников в ЕС

12:14 31 июля 2018   52
Биометрический паспорт
Инф. «ФАКТОВ»

Возможностями безвизового режима, действующего у нашей страны со странами Евросоюза, воспользовался уже миллион граждан Украины. Об этом в соцсети сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Безвизовым режимом со странами Европейского Союза, начиная с июня 2017, уже воспользовались более миллиона украинцев», — написал он.

Отметим, что в конце июня 2018 года в Государственной пограничной службе констатировали, что за период с 11 июня 2017 года, когда вступило в силу соглашение о безвизовом режиме въезда граждан Украины с биометрическими паспортами в ЕС, было зафиксировано более 21 миллиона пересечений границы украинцами. Эта цифра включала тех, кто въезжал в европейские страны, имея действующие визы.

Тогда же было заявлено, что количество украинцев, пересекающих границу исключительно на основании биометрического паспорта, достигает 12 тысяч в сутки.

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