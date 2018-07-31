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Дожди и солнце: синоптик спрогнозировала погоду в первый день августа (карта)
В последний день июля и первый день августа украинцев ждут как жара, так и настоящая карпатская свежесть. Такой прогноз в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, наряду с дождями, которые будут продолжаться в западных регионах страны, на остальной территории страны, наоборот, будет очень тепло. Температура воздуха в течение дня 1 августа будет составлять 27−33 градуса тепла.
В Киеве, где в последние дни было очень жарко, в среду ожидаются «милосердные» (в особенности по сравнению с ситуацией в Португалии и Испании) 27 градусов выше нуля.
Тем не менее осадков киевлянам в ближайшие дни — до 4 августа — ждать не стоит.
Синоптическая карта Европы на 1 августа
Напомним, 26−27 июля в Киеве выпала почти месячная норма осадков.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”