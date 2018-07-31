Украина

Дожди и солнце: синоптик спрогнозировала погоду в первый день августа (карта)

В последний день июля и первый день августа украинцев ждут как жара, так и настоящая карпатская свежесть. Такой прогноз в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, наряду с дождями, которые будут продолжаться в западных регионах страны, на остальной территории страны, наоборот, будет очень тепло. Температура воздуха в течение дня 1 августа будет составлять 27−33 градуса тепла.

В Киеве, где в последние дни было очень жарко, в среду ожидаются «милосердные» (в особенности по сравнению с ситуацией в Португалии и Испании) 27 градусов выше нуля.

Тем не менее осадков киевлянам в ближайшие дни — до 4 августа — ждать не стоит.

Синоптическая карта Европы на 1 августа

Напомним, 26−27 июля в Киеве выпала почти месячная норма осадков.