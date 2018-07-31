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Легендарный баскетболист открыл школу в родном городе (фото)
Трехкратный чемпион НБА баскетболист Леброн Джеймс (на фото второй слева), в нынешнее межсезонье перешедший из «Кливленд Кавальерз» в «Лос-Анджелес Лейкерс», открыл учебное заведение для детей в городе Акрон (штат Огайо), где он родился и вырос.
После открытия в школе будут учиться 240 детей, которые пойдут в третий и четвертый классы. С каждым годом количество учеников и классов будет увеличиваться, и к 2022-му учащиеся смогут проходить полное обучение в младшей и средней школе, начиная с первого и заканчивая восьмым классом.
Добавлю, что общеобразовательное учреждение было построено благодаря благотворительному фонду Джеймса LeBron James Family Foundation. Сам баскетболист, присутствовавший на открытии, заявил, что данное событие является одним из величайших моментов в его жизни.
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Напомню, что, перейдя в «Лэйкерс», Леброн получит за четыре года контракта 158 миллионов долларов (39,5 млн за сезон). Что касается общего заработка, то за 2017 год баскетболист получил 85,5 миллиона в американской валюте и занимает шестое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный новичок «Лос-Анджелес Лэйкерс» накормил болельщиков бесплатной пиццей.
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