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В мэрии Парижа вывесили портрет Сенцова
Портрет украинского политзаключенного Олега Сенцова вывесили на здании мэрии Парижа. Об этом сообщила глава французской столицы Анн Идальго.
«Мы требуем его освобождения и подтверждаем нашу приверженность свободе мысли и уважении к демократии», — написала Идальго в Twitter.
Как писали «ФАКТЫ», Федеративная республика Германии призывает Российскую Федерацию безотлагательно оказать медицинскую помощь украинскому политзаключенному в РФ Олегу Сенцову.
Ранее ЕСПЧ призвал осужденного в России гражданина Украины Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние.
Фото: twitter.com/Anne_Hidalgo
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