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Политика

В мэрии Парижа вывесили портрет Сенцова

12:50 31 июля 2018   23
Портрет Сенцова
Инф. «ФАКТОВ»

Портрет украинского политзаключенного Олега Сенцова вывесили на здании мэрии Парижа. Об этом сообщила глава французской столицы Анн Идальго.

«Мы требуем его освобождения и подтверждаем нашу приверженность свободе мысли и уважении к демократии», — написала Идальго в Twitter.

Как писали «ФАКТЫ», Федеративная республика Германии призывает Российскую Федерацию безотлагательно оказать медицинскую помощь украинскому политзаключенному в РФ Олегу Сенцову.

Ранее ЕСПЧ призвал осужденного в России гражданина Украины Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние.

Фото: twitter.com/Anne_Hidalgo

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