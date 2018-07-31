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Премьер Азербайджана спас жизнь самоубийце (фото)
Глава правительства Азербайджана Новруз Мамедов уговорил 49-летнего отца двоих детей Яшара Ахмедова не прыгать с автомобильного моста возле станции метро «Кероглу» в Баку. Инцидент произошел 30 июля.
Об этом информирует Кавказ Online.
*Мост возле станции метро «Кероглу»
Узнав об инциденте, глава правительства, следовавший на работу, дал указание отвезти его к месту происшествия. Там выяснилось, что Ахмедов решил прыгнуть с моста из-за неурядиц в семье. Мужчина рассказал что он является отцом двоих детей, которых мать увезла в неизвестном направлении, что и вывело его из себя.
Во время телефонного разговора премьер отговорил Ахмедова от совершения опрометчивого поступка. Позже Мамедов встретился с мужчиной в здании правительства, поручив Государственному комитету по проблемам семьи узнать местонахождение его детей.
Как сообщали «ФАКТЫ», в тот же день, 30 июля, в Киеве пациент выпрыгнул с 9-го этажа больницы.
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