Спорт

У Месси не может отобрать мяч даже 70-килограммовый пес (видео)

Аргентинец Лионель Месси не расстается с мячом даже на отдыхе. Находясь в отпуске, нападающий «Барселоны» любит поупражняться в технике, а «спарринг-партнером» футболиста частенько выступает его бордоский дог по кличке Сеньор Халк, который весит около 70 кг.

Публикация от 433 | Football (Soccer) (@433) 30 Июл 2018 в 5:13 PDT

Пока главная звезда «Барселоны» отдыхает, его партнеры принимают участие в Международном кубке чемпионов. В первом матче каталонцы в серии пенальти обыграли лондонский «Тоттенхэм» (основное время завершилось вничью — 2:2). 31 июля «блау-гранас» встретятся с итальянской «Ромой», а 4 августа — с «Миланом».

Напомню, что в прошлом сезоне каталонцы выиграли чемпионат Испании, а Лионель Месси стал лучшим бомбардиром, забив 34 мяча в сезоне (у ближайшего преследователя аргентинца Криштиану Роналду — 26).

Старт же чемпионата Испании намечен на 18 августа, когда «Барселона» примет на своем поле «Алавес».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси с семьей отдыхал на Ибице, где у футболиста свой отель.