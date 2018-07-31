- 13:31 Оккупанты признали катастрофические последствия засухи в Крыму: озвучены свежие цифры
- 13:30 У Месси не может отобрать мяч даже 70-килограммовый пес
- 13:28 В Полтаве задержан пенсионер, совершивший убийство человека на видеокамеру
- 13:08 Жириновский хочет отправлять россиян на двухмесячный отдых в Сирию
- 12:54 Премьер Азербайджана спас жизнь самоубийце
- 12:50 В мэрии Парижа вывесили портрет Сенцова
- 12:40 Легендарный баскетболист открыл школу в родном городе
- 12:35 Дожди и солнце: синоптик спрогнозировала погоду в первый день августа (карта)
- 12:27 Будет только хуже: как Польша вымывает из Украины умную и образованную молодежь
- 12:14 Первый миллион: Порошенко подсчитал "безвизовых" путешественников в ЕС
У Месси не может отобрать мяч даже 70-килограммовый пес (видео)
Аргентинец Лионель Месси не расстается с мячом даже на отдыхе. Находясь в отпуске, нападающий «Барселоны» любит поупражняться в технике, а «спарринг-партнером» футболиста частенько выступает его бордоский дог по кличке Сеньор Халк, который весит около 70 кг.
Пока главная звезда «Барселоны» отдыхает, его партнеры принимают участие в Международном кубке чемпионов. В первом матче каталонцы в серии пенальти обыграли лондонский «Тоттенхэм» (основное время завершилось вничью — 2:2). 31 июля «блау-гранас» встретятся с итальянской «Ромой», а 4 августа — с «Миланом».
Напомню, что в прошлом сезоне каталонцы выиграли чемпионат Испании, а Лионель Месси стал лучшим бомбардиром, забив 34 мяча в сезоне (у ближайшего преследователя аргентинца Криштиану Роналду — 26).
Старт же чемпионата Испании намечен на 18 августа, когда «Барселона» примет на своем поле «Алавес».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси с семьей отдыхал на Ибице, где у футболиста свой отель.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”