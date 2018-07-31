Жириновский хочет отправлять россиян на двухмесячный отдых в Сирию

Мир

Одиозный лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект об увеличении продолжительности летнего отдыха граждан РФ до двух месяцев. Об этом он сообщил в соцсетях.

При этом, по мнению политика, отдых можно было бы организовать на средиземноморском побережье Сирии, отправляя туда граждан бесплатно «огромными самолетами», чтобы те, «кто уже был в Сочи и в Крыму, смогли бы полететь отдохнуть».

«У меня появилась идея — внести закон, который даст право всем нашим гражданам отдыхать два месяца подряд. Весь июль и август. Десять месяцев упорного труда — и право на длинный летний отдых», — озвучил Жириновский свою идею.

Напомним, не далее чем в мае лидер ЛДПР предлагал присоединить к России… Киев и Одессу. Это произошло уже после того, как российский журналист обвинил политика в сексуальных домогательствах.