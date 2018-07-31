В Полтаве задержан пенсионер, совершивший убийство человека на видеокамеру (фото)

Происшествия

Всего несколько часов понадобилось полтавской полиции, чтобы задержать мужчину, подозреваемого в совершении дерзкого убийства работника металлобазы в селе Супруновка близ областного центра. Напомним, в понедельник около 15.00 подъехавший к предприятию по приемке металла на весьма приметном старом «москвиче-пирожке» пенсионер выстрелил из огнестрельного оружия в голову сотруднику базы. От полученного ранения 35-летний мужчина скончался на месте. Но злоумышленника зафиксировала установленная рядом камера видеонаблюдения. Он был объявлен в розыск.

«Уже под вечер того же дня благодаря проведенным оперативно-разыскным мероприятиям и информации, которая поступила от неравнодушных граждан, узнавших по фотографии 70-летнего полтавчанина, разыскиваемый был задержан, — сообщил „ФАКТАМ“ начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Но когда оперативники позвонили в дверь квартиры, расположенной в центре города, где проживал старик, он попытался скрыться, выпрыгнув с балкона второго этажа. „Приземление“ оказалось неудачным. Со сломанной ногой злоумышленник был доставлен в больницу, где сейчас находится под полицейской охраной. При обыске в квартире были изъяты вещественные доказательства, указывающие на его причастность к преступлению, в том числе самодельная винтовка под пули калибра 5,6 миллиметра, из которой он стрелял».

По неофициальной информации, пенсионер — постоянный клиент пункта металлолома — возмутился тем, что приемщик занизил цену привезенного им лома, за который раньше обещал заплатить больше. Между ними завязалась словесная перепалка. В качестве последнего аргумента дедушка использовал самодельную винтовку (сейчас следствие устанавливает, где ее взял задержанный), с которой он приехал. Теперь остаток своей жизни он проведет в местах заключения. За умышленное убийство законодательством Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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А погибшим оказался сторож, который не имел полномочий проводить прием металлолома.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в курортной зоне Одессы средь бела дня была слышна стрельба. Конфликт произошел между туристами, приехавшими на отдых, и хозяевами съемного жилья

Фото с сайта ГУНП в Полтавской области