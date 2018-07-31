Оккупанты признали катастрофические последствия засухи в Крыму: озвучены свежие цифры

Украина

Аннексированный Россией украинский Крым продолжает страдать от засухи — в российском министерстве сельского хозяйства подтвердили уничтожение почти 10 тысяч га посевов сельскохозяйственных культур. Как заявил министр Дмитрий Патрушев, урожай зерновых культур на полуострове даже по сравнению с 2017 годом снизился практически в два раза.

Так, урожайность зерновых упала на 48%: на данный момент сбор урожая составил 840 тыс. тонн против 1,5 млн тонн в прошлом году.

Только прямой ущерб сельского хозяйства Крыма от засухи оценивается более чем в 50 млн рублей.

Кроме аннексированного полуострова, от нехватки воды в настоящее время страдают 16 российских регионов, где заявленная их властями сумма ущерба составляет 8,7 млрд рублей.

Как сообщали «ФАКТЫ», больше всего от засухи страдает Северный Крым, который до аннексии полностью обеспечивался водой из Днепра.