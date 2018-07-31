Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Оккупанты признали катастрофические последствия засухи в Крыму: озвучены свежие цифры

13:31 31 июля 2018   10
Северокрымский канал
Инф. «ФАКТОВ»

Аннексированный Россией украинский Крым продолжает страдать от засухи — в российском министерстве сельского хозяйства подтвердили уничтожение почти 10 тысяч га посевов сельскохозяйственных культур. Как заявил министр Дмитрий Патрушев, урожай зерновых культур на полуострове даже по сравнению с 2017 годом снизился практически в два раза.

Так, урожайность зерновых упала на 48%: на данный момент сбор урожая составил 840 тыс. тонн против 1,5 млн тонн в прошлом году.

Только прямой ущерб сельского хозяйства Крыма от засухи оценивается более чем в 50 млн рублей.

Кроме аннексированного полуострова, от нехватки воды в настоящее время страдают 16 российских регионов, где заявленная их властями сумма ущерба составляет 8,7 млрд рублей.

Как сообщали «ФАКТЫ», больше всего от засухи страдает Северный Крым, который до аннексии полностью обеспечивался водой из Днепра.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины