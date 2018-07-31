Легендарный теннисист намекнул о скором завершении карьеры

Спорт

36-летний швейцарец Роджер Федерер не исключил, что в скором времени завершит игровую карьеру.

«Этот момент ближе, чем когда бы то ни было. Но я не знаю, когда он наступит, и не хочу планировать что-то конкретное на этот счет. В одном я уверен точно: после завершения карьеры моя жизнь тоже будет интересной. С моими четырьмя детьми (у Федерера и его супруги Мирки две пары близнецов — 8-летние девочки Мила Роуз и Шарлин Рива, а также 3-летние мальчики Лео и Леннарт. — Авт.) точно не соскучишься! Они взрослеют, их ждет серьезная учеба в школе и другие приятные для каждого родителя вещи», — поделился своими планами Роджер.

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Отмечу, что в обновленном рейтинге ATP швейцарец занимает второе место, уступая лишь испанцу Рафаэлю Надалю. В 2018 году Роджер выиграл три турнира, среди которых и Открытый чемпионат Австралии, доведя общее количество трофеев, заработанных за карьеру, до 98.

При этом на протяжении апреля-мая 36-летний теннисист вообще не принимал участия в турнирах, отправившись с благотворительной миссией в ЮАР, откуда родом его мать.