Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Украина обещает собственные санкции к строителям "моста Путина" в Крым

13:54 31 июля 2018   97
Антироссийские санкции
Инф. «ФАКТОВ»

Украина готовится ввести собственные санкции против 19 юридических и 22 физических лиц из России, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ).

Здесь уточняют, что все физические лица являются руководителями/учредителями компаний, вовлеченных в процесс незаконного строительства.

«МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ) и 22 физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста», — говорится в сообщении в министерстве.

Напомним, с 31 июля санкции к российским компаниям, участвовавшим в реализации политического проекта Путина, ввели в Евросоюзе.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины