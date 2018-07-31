Политика

Украина обещает собственные санкции к строителям "моста Путина" в Крым

Украина готовится ввести собственные санкции против 19 юридических и 22 физических лиц из России, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ).

Здесь уточняют, что все физические лица являются руководителями/учредителями компаний, вовлеченных в процесс незаконного строительства.

«МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ) и 22 физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста», — говорится в сообщении в министерстве.

Напомним, с 31 июля санкции к российским компаниям, участвовавшим в реализации политического проекта Путина, ввели в Евросоюзе.