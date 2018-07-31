В России опровергли слухи о ранении главаря боевиков "ДНР"

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Российский террорист Игорь Стрелков объяснил причину длительного отсутствия Захарченко.

Экс-сотрудник ФСБ, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что недавно появившийся на публике после длительного исчезновения главарь «ДНР» не был ни ранен, ни прооперирован.

«Слухи о новом „боевом ранении“ пана-атамана Захарченко-Таврического, как и ожидалось, не подтвердились. Пан-атаман жив, здоров и просто немного „с похмелья“. Как, впрочем, почти каждое утро», — сообщил Стрелков в соцсетях.

Дальше он иронизирует, что «похмелье — это тоже своего рода «военная травма»: «И, судя по количеству медалей на груди пана-атамана, Родина ему за столь самоотверженный труд более чем благодарна. Как и за его богатырское здоровье, позволяющее почти ежедневно употреблять водку в количествах, которые многих других уже довели бы до белой горячки».

«Злые языки, впрочем, утверждают, что «бабушка из Рейкъявика», «семь дедушек — героев Советского Союза», «освобождение Лондона» (один раз) и Киева (много раз) — это и есть та самая «белка», — поставил диагноз бывшему продавцу курятиной Стрелков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на 29 июля Объединенным силам удалось уничтожить грузовик террористов «ДНР» под Горловкой.