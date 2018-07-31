Олегу Виннику — 45: артист рассказал, что думает о своем возрасте

Шоу-бизнес

Свой юбилей Олег Винник встретил в прекрасной форме и настроении, несмотря на усталость: только недавно артист вернулся из гастрольного тура по Беларуси.

На вопрос корреспондента «ФАКТОВ», что значит для него дата 45 лет, Олег ответил:

— Я адекватно отношусь к возрасту и принимаю каждую морщину с благодарностью. Наверное, я научился принимать жизнь такой, какая она есть, и смаковать каждый момент. Не хотел бы вернуться на 10 или 20 лет назад. Зачем? Есть законы природы, и они нам неподвластны. Все будем старыми, и финал у всех один. От нас зависит только то, как проживем данный нам отрезок времени.

Рассказ Олега Винника о том, что помогает ему держать себя в форме, его размышления о популярности, здоровом образе жизни и многом другом читайте в интервью артиста «ФАКТАМ».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»