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Происшествия

Во Львове под офис юристов подбросили бомбу (фото)

14:13 31 июля 2018   133
Во Львове под офис юристов подбросили бомбу (фото)
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Во вторник, 31 июля, около 11:00 в полицию Львова поступило сообщение о том, что во дворе возле дома с офисными помещениями, расположенного на проспекте Черновола, выявлен подозрительный пакет.

— На место выехали эксперты: взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа, работники коммунальных служб. Саперы обследовали подозрительный пакет и обезвредили его на месте, решается вопрос о правовой квалификации происшествия, ведется следствие, — сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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Как уточнил сотрудник полиции и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, взрывчатку в пакете обнаружили служебные собаки.

По информации других источников, бомбу подбросили ко входу в офис юридической компании адвокатского объединения «Абданк». Охранник обходил территорию и обратил внимание на юношу, который что-то делал возле дерева. Парень убежал, а там, где он был, обнаружили взрывчатку. Сами юристы предполагают, что их пытаются запугать фигуранты одного из дел, которое они ведут.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Херсоне мужчина забыл взрывчатку на остановке.

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