Олег Винник: "В Украине я круглосуточно нахожусь под колпаком"

Шоу-бизнес

Сегодня график самого популярного певца Украины расписан по минутам. Олег признается, что даже не помнит, когда последний раз брал отпуск. Накануне 45-летия, которое Винник отмечает сегодня, 31 июля, артист, недавно вернувшийся из гастрольного тура по Беларуси, дал эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».

— Знаете, популярность закаляет меня, — признался Олег. — Раньше я не задумывался, выходя на улицу. Мог запросто в шортах и шлепках с кульком отправиться в магазин или на рынок за продуктами. Обожаю выбирать все самостоятельно и потом дома готовить что-то вкусненькое. Кстати, в Белоруссии сходил спокойно в магазин, купил черешню и сырки в глазури. Они там очень вкусные. Люди там более сдержанные, они молча наблюдают, когда узнают артиста. В Украине круглосуточно нахожусь под колпаком, не могу спокойно тарелку борща съесть, со всех сторон фотографируют исподтишка. Я понимаю, что это обратная сторона популярности, но иногда хочется быть простым человеком.

— Когда впервые ощутили свою популярность?

— Известность приходила ко мне постепенно, когда я был уже достаточно взрослым 30-летним мужчиной. Поэтому успех не вскружил голову. В 2003 году в Берлине после премьеры мюзикла «Отверженные», где я исполнял партию Жана Вальжана, вышел на улицу — и вдруг увидел, что вся местная пресса с моей фотографией на обложках. Фото было даже на городских автобусах. Так никому не известный украинец, который приехал в чужую страну, как говорится, без копейки в кармане и подрабатывал тем, что давал уроки музыки детям, чтобы самому учиться, вдруг получил признание в Германии. Кстати, тогда в прессе почему-то написали, что я… норвежец. Потом ко мне начали приезжать украинские журналисты. Ну, а дальше все известно — я решил вернуться на родину и строить карьеру здесь.