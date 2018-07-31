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Русский язык потерял статус регионального в еще одной области Украины
Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятое еще в 2012 году. С иском в суд обращалась областная прокуратура, информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что поводом для иска стала противоправность указанного решения депутатов.
«Николаевским окружным административным судом удовлетворен иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решения Николаевского областного совета
В прокуратуре поясняют, что в соответствии со ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.
Ранее аналогичное решение областных депутатов отменили в Херсоне.
Тем временем социологи выяснили, что статус русского языка в Украине беспокоит граждан нашей страны в гораздо меньшей степени, чем уровень жизни и безопасность.
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