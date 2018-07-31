Украина

Русский язык потерял статус регионального в еще одной области Украины

Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятое еще в 2012 году. С иском в суд обращалась областная прокуратура, информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что поводом для иска стала противоправность указанного решения депутатов.

«Николаевским окружным административным судом удовлетворен иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решения Николаевского областного совета от 07.09.2012 года № 4 «О реализации требований Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Николаевской области», — говорится в сообщении.

В прокуратуре поясняют, что в соответствии со ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.

Ранее аналогичное решение областных депутатов отменили в Херсоне.

Тем временем социологи выяснили, что статус русского языка в Украине беспокоит граждан нашей страны в гораздо меньшей степени, чем уровень жизни и безопасность.