Киевлян оставили без горячей воды еще на месяц

Украина

Хозяйственный суд Киева перенес на 10 сентября заседание по делу, от которого зависит горячее водоснабжение в квартирах киевлян. Данное решение суд принял 31 июля.

Речь идет о споре, в котором коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», получившее в управление тепловые активы от «Киевэнерго», требует от НАК «Нафтогаз Украины» признать заключенным договор на поставку газа.

«По ходатайству сторон в подготовительном заседании суда объявлен перерыв до 10 сентября», — сказала судья Виктория Сивакова, сообщает УНИАН.

В ходе судебного заседания представитель «Киевтеплоэнерго» сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на поданное на прошлой неделе исковое заявление «Киевэнерго» по данному делу. При этом он попросил суд не затягивать рассмотрение дела, так как от его решения зависит возобновление горячего водоснабжения киевлян.

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В то же время представитель «Нафтогаза» попросил суд отложить рассмотрение дела на более длительный период, так как стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании спора, результатов которого еще нет.

Как писали «ФАКТЫ», в столице продолжаются перебои с поставкой горячей воды. По данным властей, около 30% жилых домов столицы остаются без горячей воды. Кроме того, горячего водоснабжения нет во многих детских садах и больницах, так как они подключены к двум сотням котельных, которые в начале мая были переданы с баланса частной компании «Киевэнерго» на баланс нового коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».