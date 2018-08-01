Олег Винник: "Полтора года назад я взял себя в руки и кардинально изменил питание"

Стиль жизни

31 июля Олег Винник отметил 45-летний юбилей. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» артист, график которого буквально расписан по минутам, признался, что помогает ему поддерживать хорошую физическую и психологическую форму.

— Когда был моложе, занимался спортом два-три раза в неделю, этого было достаточно, — рассказал Олег. — Молодой организм легко справлялся с лишними калориями. Мог даже ночью поесть, вес держался в пределах 75 килограммов. А после 30 потихоньку начал набирать килограммы. В какой-то момент я встал на весы и увидел цифру 92! Несмотря на то что на сцене за время концерта трачу тысячи калорий, приходится по нескольку раз менять рубашки. После концерта чувствую себя очень уставшим, ужасно хочется есть. Поел «неправильной» еды — и спать.

Полтора года назад взял себя в руки, кардинально изменил питание, стал ежедневно заниматься с тренером. Полностью отказался от сахара, фруктов, мучного, начал употреблять только белковую пищу и клетчатку. Иногда занимался даже по два раза в день — утром часовая пробежка, а вечером силовые нагрузки. За месяц сбросил 12 килограммов. Сейчас ем все, но небольшими порциями. Могу позволить только один выходной в неделю в спортзале. Хочу сбросить еще пять килограммов, потому что в туре (артист только недавно вернулся с гастролей в Беларуси. — Ред.) немного набрал. К занятиям спортом приучил уже всю команду. Во время гастролей все вместе выходим на пробежки. Спорт и правильное питание — это и молодость, и выносливость, и работа мозга, и ощущение легкости и счастья.