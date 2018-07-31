Чиновницу — борца с сепаратизмом облили кислотой после громкого заявления (фото, видео)

Происшествия

Утром во вторник, 31 июля, неизвестный облил кислотой управделами Херсонского горисполкома Екатерину Гандзюк.

«Мужчина ожидал возле подъезда и плеснул на Катю кислотой. У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей нет. Прошу, не распространяйте непроверенную информацию», — сообщил в Facebook местный журналист и общественный активист Сергей Никитенко.

— Установлено, что в половине девятого, когда женщина выходила из дома, из кустов к ней выбежал неизвестный молодой человек. Вылив из какой-то емкости на лицо жертве кислоту, он убежал. Пострадавшую госпитализировали, пока полицию к ней не пускают. Уголовное производство открыто по факту хулиганства с применением предмета, заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений. После того, как медики установят степень телесных повреждений, возможна переквалификация. Правоохранители изъяли видео с камеры наблюдения и просят население помочь в розыске нападавшего, — рассказала «ФАКТАМ» спикер областного главка полиции Ирина Атаманенко.

Подозреваемый — мужчина лет 20−25, одетый в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь. Всех, кто утром 31 июля (около 8.30) в районе улицы 49-й Гвардейской дивизии в микрорайоне Таврийский в Херсоне мог видеть этого человека, может помочь в установлении его личности или местонахождения, просят сообщить в полицию по телефону 102. Конфиденциальность гарантируют.

В реанимации Херсонской облбольницы, куда госпитализировали Гандзюк, «ФАКТАМ» сказали, что состояние ее тяжелое, отметив: «Если нет опасений за жизнь — в реанимацию не отправляют». Информацию о характере и степени повреждений медики не раскрывают.

Буквально за неделю до нападения Екатерина Гандзюк сделала громкое заявление об окопавшихся в Херсоне сепаратистах, которых покрывают правоохранители.

«Сепары в Херсоне изготовили гербовые печати и создали свои органы власти. Выдают справки, предоставляют платные административные услуги. Мы неоднократно обращались в прокуратуру. Прокуратура ни видит в этом преступления. … Это те же люди, которые устраивали в 2014 году движ за Россию, собирали митинги, вооружали титушню, вербовали бойцов в террористические отряды в Донецкую и Луганскую области, звали Путина. Все эти типа сумасшедшие русскомирцы и кобовцы — мусорская и сбушная агентура еще с домайдановских времен. … Я не знаю, что делать. … Я так понимаю, эти б**ди ватные могут и правоохранительные органы себе создать. И армию. Почему бы и нет? Кто должен их остановить? Где, скажите мне, государство?«

Как выяснили «ФАКТЫ», в данном случае речь идет о некоем органе самоорганизации населения N11 «Забалка» и других подобных организациях. Эти официально зарегистрированные организации составили «Общественный договор людей коренного населения Украины» и заявили, что отныне будут распоряжаться «национальными богатствами народа Украины». Многие из этих организаций официально зарегистрированы как предприятия, занимающиеся экономической деятельностью в сфере государственного управления общего характера.

По информации «ФАКТОВ», относительно этих организаций уже два года СБУ ведет досудебное производство N22016230000000034 по признакам действий для насильственной смены конституционного строя и захвата власти. Практически вся информация по этому делу засекречена. В прокуратуре Херсонской области пока затруднились ответить, обращалась ли Гандзюк к ним по этому поводу. Но пообещали разобраться в вопросе и результат сообщить позже.

Многие считают, что это нападение — месть за активную жизненную позицию Гандзюк. «Сергей Стерненко, Виталий Устименко, Сергей Никитенко. Теперь Катя», — написал волонтер и блогер Роман Синицин. Отметив как «Катя дрючила местных мусоров, сколько работала по русским и местным сепарам, медведчуковцам, кивиным дебилам..»

Адвокат Маси Найем считает что «это сделано по заказу местных пророссийских сил типа гопника Кирила Стремоусова (он же — социалист из партии Ильи Кивы) — нет сомнения… Именно с таких разборок начиналась война на Донбассе. Эти очаги безнаказанного насилия могут взорвать общество, если президент и главы правоохранительных органов резко не начнут пресекать своей жесткой позицией. Если не будет реакции глав правоохранительных органов — значит им это на руку».

— У меня нет прямых данных о связи состоявшихся в последнее нападений с людьми из МВД. Но я прослеживаю очевидную связь: Стремоусов состоит в партии Кивы, Кива — советник у Авакова, Аваков — возглавляет МВД. Почему все совершенное Стемоусовым остается безнаказанным, а преследуются его противники? Почему нападения на его противников остаются нерасследованными? — рассказал Найем «ФАКТАМ».

Отметим, с 2014 году в общий доступ попала служебная телеграмма о розыске и задержании подозреваемых в сепаратизме. В ней наряду с такими одиозными личностями как Наталия Поклонская, Игорь Плотницкий, Павел Губарев, Денис Пушилин и проч. попал и Кирилл Стремоусов. А также — Лариса Щепеткина, которая является руководителем органа самоорганизации населения N11 «Забалка».