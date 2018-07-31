В ФИФА разгорелся новый коррупционный скандал — не исключен перенос ЧМ-2022

Спорт

Чемпионат мира по футболу, который должен пройти в 2022 году в Катаре, может быть перенесен. Об этом заявил бывший глава Английской футбольной ассоциации Дэвид Трисман, обвинивший представителей арабского государства в использовании помощи PR-фирм и бывших агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран (вместе с Катаром на право стать хозяйкой мундиаля претендовали США, Япония, Австралия и Южная Корея).

«Если Катар нарушил правила, то он не должен проводить чемпионат мира. В таком случае ФИФА должна рассмотреть Англию как возможную хозяйку турнира», — отметил британский функционер, при этом не учтя, что британцы изначально не были в числе претендентов на проведение ЧМ-2022.

В ФИФА довольно спокойно отреагировали на подобные заявления из Великобритании. «Что касается тендера на проведение чемпионатов мира в 2018-м и 2022 годах, то, как вам известно, тщательное расследование было осуществлено экс-главой следственной палаты комитета по этике Майклом Гарсией, и его выводы содержатся в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА. В целом жалобы по поводу возможных нарушений кодекса по этике Международной футбольной ассоциации могут подаваться через конфиденциальный механизм передачи сообщений ФИФА», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомню, что во время недавно завершившегося ЧМ-2018 разгорелся скандал из-за фразы «Слава Украине!», произнесенной представителями хорватской сборной Огненом Вукоевичем и Домагоем Видой на камеру после победы Хорватии в четвертьфинале турнира над российской командой. В результате Вукоевич был исключен из состава официальной делегации страны, а Вида принес публичные извинения. После этого в сети появилось фото президента ФИФА Джанни Инфантино, дарящего именную брендированную футболку президенту России Владимиру Путину в знак благодарности «за проведение чемпионата мира на высоком уровне», из-за чего многие эксперты обвинили Международную футбольную ассоциацию в политизированности.