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Политика

Турчинов предложил сажать в тюрьму за закупки товаров в России

15:07 31 июля 2018   444
Александр Турчинов
Инф. «ФАКТОВ»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов инициирует введение уголовной ответственности за финансовую поддержку страны-агрессора — РФ. К их числу он относит тех, кто проводит закупки в Российской Федерации, заявил Турчинов в комментарии журналистам 31 июля.

По словам секретаря СНБО, речь идет о закупке прежде всего той продукции, которая успешно производится и в Украине.

«Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине», — цитирует Турчинова УНИАН.

Таким образом чиновник прокомментировал закупку филиалом акционерной компании «Укрзализныця» «Центр обеспечения производства» у «Российской железной дороги» 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник», проведенную через систему электронных государственных закупок Prozorro. Размер сделки составил 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС.

Напомним, что после возникшего скандала «Укрзалізниця» остановила закупку.

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