Скандал с отдыхом детей с Донбасса в Европе: Геращенко раскрыла интересные детали

Украина

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала скандал, разгоревшийся после отправки украинских школьников на отдых в Хорватию. Речь идет о сообщениях, что вместе с детьми из неполных семей, воевавших и погибших в АТО украинцев, за границу отправили «детей мажоров».

«Насколько мне известно, среди 118 школьников есть дети погибших пилотов Ил-76, дети 128 бригады, Героев Небесной сотни и военнослужащих других бригад и батальонов», — сообщает Ирина Геращенко.

По ее информации, несколько семей отказались от поездки из-за отсутствия паспорта или же других документов — об этом сообщают родители, которые пытаются защитить от грязи организаторов поездки и детей. «Человек, помогавший формировать списки, пишет, что из 11 детей военных или полусирот пять в последнюю минуту отказалась из-за других планов или отсутствия документов», — подчеркнула Ирина Геращенко.

В то же время первый вице-спикер интересуется у краматорских «активисты», кого они считают мажорами? «Возможно, А.Л. — парня, чей отец (кстати вынужденно перемещенное лицо) действительно работает в мэрии, работает на украинское государство? Скажите мне, почему вы унижаете людей, которые работают на Донбассе на украинское государство, которые не предали Украину? И почему работать в мэрии — это стыднее, чем быть активистом? Как нам еще поощрять людей работать на Украине в Донбассе, если мы позволяем себе унижать их и их детей?» — отмечает Ирина Геращенко и добавляет: «Может ли „мажорка“ К. К., — участница общественных движений, рекомендованная директором школы, девочка из неполной семьи? Да, ее папа не воевал, потому что у нее нет папы, но разве это повод для „активистов“ унижать этого ребенка и ее маму, и директора школы?»

При этом Ирина Геращенко заявила, что все дети Донбасса — равны и что она выступает против того, что дети служащих считаются в Украине хуже, чем дети крестьян. «Я против того, чтобы Украина превращалась в страну шариковых», — добавила она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», группе сирот и детей ветеранов АТО, которых отправили из Краматорска за счёт правительства Хорватии отдохнуть на Адриатике, местные активисны заметили детей бизнесменов и представителей властных структур.