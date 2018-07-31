Захарченко обвинили в причастности к убийству террориста Жилина: экс-боевик дал откровенное интервью

Украина

Главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко, вероятно, причастен к убийству бывшего лидера «Оплота» Евгения Жилина в 2016 году.

Такое заявление сделал экс-соратник Жилина — бывший боевик «ДНР» Денис Лотов, опубликовавший ранее информацию о причастности террористов «ДНР» к расстрелу автобуса в Донецке в январе 2015 года. Свежее интервью Лотова опубликовал журналист Денис Казанский.

«У Жилина был конфликт с Захарченко по бизнесу. Еще тогда (в 2014-м году), когда назначали Захарченко, его (Захарченко — ред.) в Москве представил Жилин. Насколько мне известно, Жилина с Захарченко познакомил Александр Бобков (экс-депутат Верховной Рады). Захарченко у него работал. Бобков его представил Жилину, а тот предоставил Захарченко «франшизу» на использование названия «Оплот», — рассказывает Лотов.

«Потом требовался местный человек из Донецка, чтобы назначить номинальным руководителем „республики“. Жилин представил в Москве на этот пост Захарченко. В итоге, назначение состоялось. Я знаю такую историю, что Бобков отвозил от (Рината — ред.) Ахметова 2 миллиона долларов в Москву за назначение Захарченко», — говорит экс-боевик.

«У Жилина была договоренность с Захарченко, что он может заниматься бизнесом на подконтрольной «ДНР» территории. Он занимался поставками ГСМ (горюче-смазочных материалов) и курятины. Была история, что у Жени (Жилина — ред.) «отжали» груз на границе ДНР — две фуры курятины. «Отжали» люди Тимофеева «Ташкента». Жени звонил по этой теме Захарченко, но тот еще два дня «морозился», не брал трубку. Потом наконец Жене удалось дозвониться. Захарченко сказал, что это все «Ташкент» и обещал разобраться. Женя ему напомнил, кому тот обязан своим местом и сказал, что «можно и обратно переиграть», — вспоминает Лотов.

По словам боевика, Жилин пригрозил Захарченко снять его с должности, предоставив доказательства масштабных хищений при покровительстве главаря «ДНР». Через несколько дней Жилина убили в ресторане «Ветерок» вблизи Москвы.

Напомним, Жилина расстреляли неподалеку от Москвы 19 сентября 2016 года.