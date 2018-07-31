Мир

Закончит жизнь в изгнании: появился новый прогноз по смерти Путина

Президент России Владимир Путин потеряет свою должность, богатство и проведет остаток лет в изгнании. Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сообщила известный астропсихолог Валентина Виттрок.

«Расположение Нептуна в его (Путина. — Авт.) гороскопе говорит о возможных неприятностях вплоть до потери положения и состояния, а Венера в четвертом градусе Весов „обещает“ уединение, больницу, жизнь в изгнании», — заявила она.

Впрочем, астропсихолог не назвала дату смерти политика.

«Что касается даты смерти, то ее ни один гороскоп не дает — даже в самые критические жизненные моменты у человека есть шанс обмануть судьбу», — заявила она.

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Виттрок назвала также заболевания, которыми может страдать в будущем президент РФ.

«В доме болезней Путина стоит Юпитер, что может давать онкологическое заболевание — такое расположение планет было у Жанны Фриске, которая скончалась от опухоли мозга. А Меркурий в соединении с Сатурном, да еще и в двадцать седьмом градусе, могут давать безжалостность к людям и подсознательные страхи», — уверена Виттрок.

Более подробный прогноз по судьбе президента России Владимира Путина читайте в эксклюзивном интервью, которое дала «ФАКТАМ» известный астропсихолог Валентина Виттрок.