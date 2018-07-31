Al Jazeera узнала о планах Путина на сделку с США по Украине

Мир

Президент России Владимир Путин, плотно ввязавшийся в военные действия в Сирии, собирается использовать достигнутые там успехи для заключения сделки с Соединенными Штатами Америки по поводу Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Аljazeera. Автор материала отмечает, что у США осталось не так много интересов в Сирии. Разве что, желание сдержать Иран, который, в свою очередь, Россия рассматривает как важного партнера. В статье подчеркивается, что именно Иран помог РФ взять верх над сирийскими повстанцами, которых поддерживает Запад.

Автор утверждает, что после этого интересы РФ и Ирана начали расходиться. Так, Россия хочет использовать свои успехи в Сирии как разменную монету с США, чтобы решить вопросы, касающиеся Украины и экономических санкций. Иран же намерен усилить свое присутствие в Сирии, чтобы предотвратить нападение на него США или Израиля.

«Если он (Путин. — Ред.) решит сотрудничать, позиция Ирана станет слабой. Если он решит сохранить свой союз с Ираном, то усилия Вашингтона и Тель-Авива по ослаблению влияния Ирана, скорее всего, провалятся. Очевидно, что у Путина есть ключ к этому вопросу. Сейчас он, похоже, не заинтересован в сделке «Иран за Сирию». Он, похоже, готов принять повестку дня США и Израиля только в том случае, если формула будет преобразована в «Иран за Украину», — говорится в материале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», резидент России Владимир Путин потеряет свою должность, богатство и проведет остаток лет в изгнании. Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сообщила известный астропсихолог Валентина Виттрок