- 17:59 Скандал со студентом-живодером в Харькове: появились интересные детали
- 17:38 Могут сливать информацию России: генерал рассказал об агентах Кремля в Украине
- 17:22 Дело о «вышках Бойко»: вынесен первый приговор
- 17:21 На Филиппинах бульдозер раздавил автомобили на 4 млн долларов
- 17:19 Стали известны подробности ДТП в Харькове, в котором погиб 10-летний мальчик
- 17:09 Чиновницу — борца с сепаратизмом облили кислотой после громкого заявления: новые подробности
- 16:57 Массовое отравление шаурмой в Киеве: скоро счет пострадавших пойдет на десятки
- 16:51 Кличко: "Мы делаем все, чтобы вернуть горячую воду и не допустить отключения электроснабжения"
- 16:45 На обмен принесли больше 2 тысяч жетонов: в киевском метро произошел необычный инцидент
- 16:43 79-й день голодовки: к Сенцову не пустили священника
Под кайфом: отдыхающих в Одессу вез водитель-наркоман
Полицейский экипаж, патрулировавший отрезок дороги Киев — Харьков близ села Ладыжино Полтавского района, около 19 часов 30 июля остановил белый микроавтобус «Мерседес Бенц», в салоне которого находилось более десятка пассажиров, ехавших на отдых в Одессу. Возможно, это спасло людей от худшего, ведь водитель микроавтобуса, как оказалось, находился под воздействием наркотиков.
«Во время общения с инспекторами он вел себя возбужденно, имел нарушения речи и старался не вступать в разговор, — сообщила «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы управления патрульной полиции Полтавы Наталья Ширипова. - Молодой человек дал пояснения, что накануне поездки курил коноплю, но от освидетельствования в наркодиспансере отказался. На него был составлен админпротокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, что влечет за собой солидный штраф с лишением права садиться за руль на протяжении года.
После отбора свидетельских показаний пассажиры продолжили путь уже с трезвым водителем, прибывшим на замену коллеге".
Наталья Ширипова уточнила, что с 22 июля, после серии резонансных ДТП с участием пассажирских перевозчиков, пассажирские транспортные средства в Украине находятся под особым контролем патрульных полицейских. Однако не уточнила фирму-перевозчика, в которой работал водитель-наркоман, и то, в каком населенном пункте он взял пассажиров.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у водителя Hummer, совершившего смертельное ДТП в Киеве, принудительно взяли биологические образцы для экспертизы.
Фото управления патрульной полиции в Полтавской области
влажность:
давление:
ветер:
“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”