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Под кайфом: отдыхающих в Одессу вез водитель-наркоман

16:41 31 июля 2018   394
Водитель-наркоман
Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

Полицейский экипаж, патрулировавший отрезок дороги Киев — Харьков близ села Ладыжино Полтавского района, около 19 часов 30 июля остановил белый микроавтобус «Мерседес Бенц», в салоне которого находилось более десятка пассажиров, ехавших на отдых в Одессу. Возможно, это спасло людей от худшего, ведь водитель микроавтобуса, как оказалось, находился под воздействием наркотиков.

«Во время общения с инспекторами он вел себя возбужденно, имел нарушения речи и старался не вступать в разговор, — сообщила «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы управления патрульной полиции Полтавы Наталья Ширипова. - Молодой человек дал пояснения, что накануне поездки курил коноплю, но от освидетельствования в наркодиспансере отказался. На него был составлен админпротокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, что влечет за собой солидный штраф с лишением права садиться за руль на протяжении года.

После отбора свидетельских показаний пассажиры продолжили путь уже с трезвым водителем, прибывшим на замену коллеге".

Наталья Ширипова уточнила, что с 22 июля, после серии резонансных ДТП с участием пассажирских перевозчиков, пассажирские транспортные средства в Украине находятся под особым контролем патрульных полицейских. Однако не уточнила фирму-перевозчика, в которой работал водитель-наркоман, и то, в каком населенном пункте он взял пассажиров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у водителя Hummer, совершившего смертельное ДТП в Киеве, принудительно взяли биологические образцы для экспертизы.

Фото управления патрульной полиции в Полтавской области

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