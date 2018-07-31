79-й день голодовки: к Сенцову не пустили священника

Украина

К узнику Кремля Олегу Сенцову, который в колонии голодает семьдесят девятый день, не пустили священника. Отцу Григорию (Михнову-Вайтенко), епископу апостольской православной церкви, отказал во встрече начальник Управления федеральной службы по исполнению наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник внутренней службы Александр Новиков.

Об этом инциденте в социальных сетях сообщила россиянка Виктория Ивлева, которая привела рассказ священнослужителя, который привез в Управление документы, в том числе и специальное направление, подписанное Митрополитом Виталием, управляющим делами Объединения Православных Общин Апостольской Традиции.

«В этом направлении сказано, что я назначен ответственным за ведение работы в местах лишения свободы всего Северо-Западного округа, к которому относится и Ямал. Наше общение с полковником шло совершенно нормально до момента, пока он не спросил фамилию заключенного. Услышав „Сенцов Олег Геннадьевич, 1976 г. р.“, Александр Николаевич Новиков просто изменился в лице и заявил мне дословно так: „Я не вижу целесообразности в Вашей встрече с Сенцовым!“ Мои попытки воззвать к закону, разуму, совести и милосердию ни к чему не привели, полковник Новиков просто нажал на кнопку, вызвал дежурного и отдал ему приказ проводить товарища, то есть меня, до дверей», — рассказал отец Григорий.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя данный инцидент, заявила, что узник Кремля находится в полной изоляции, в том числе и информационной. «К Сенцову не пустили священника. Если честно, пыталась передать Олегу письма. На десятки моих писем (пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц) никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега. Но какая подлость — не пустить украинского омбудвумен, теперь — священника», — написала Ирина Геращенко в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Германия призвала Россию предоставить политзаключенному украинцу Олегу Сенцову необходимую медпомощь.