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На обмен принесли больше 2 тысяч жетонов: в киевском метро произошел необычный инцидент

16:45 31 июля 2018   395
Метро Киева
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

31 июля 2018 года истекает срок, отведенный киевским метрополитеном для обмена старых жетонов на проезд на новые. С 1 августа обменять старые жетоны стоимостью 5 гривен на новые стоимостью 8 гривен можно будет лишь с доплатой.

Обмен жетона можно произвести в кассах метрополитена по одному. Если вы хотите обменять более, чем один жетон, то вам следует обратиться в специальные сервисные центры на станциях «Дорогожичи», «Дарница», «Майдан Независимости» и «Политехнический институт». Сервисные центры работают до 19.00.

В августе обменять жетоны в кассах будет невозможно. Сделать это можно будет лишь в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.

Советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталка Макогон рассказала интересные подробности о том, как проходил процесс обмена старых жетонов на новые.

«Один человек принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет. Еще двое пассажиров — по 500 и один — 240 жетонов старого образца (принесли. — Авт.)» — написала она на своей странице в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», необходимость обмена жетонов на проезд в киевском метрополитене возникла из-за того, что 14 июля вступили в силу новые тарифы на проезд. Теперь одна поездка в метро Киева стоит восемь гривен вместо прежних пяти. Соответственно, были введены в обращение новые жетоны зеленого цвета вместо синих, которые использовали ранее.

В последний день перед введением новых тарифов в кассах метрополитена можно было наблюдать большие очереди: люди стремились купить жетоны по старым ценам или пополнить карточки для проезда по старым тарифам. В метрополитене подсчитали, что киевляне, выстоявшие 13 июля в многочасовых очередях, сэкономили 10 миллионов гривен.

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