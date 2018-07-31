Украина

Кличко: "Мы делаем все, чтобы вернуть горячую воду и не допустить отключения электроснабжения"

«Городская власть Киева делает все возможное, чтобы вернуть горячую воду в дома киевлян и не допустить отключения электроснабжения в столице», — заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя информацию о возможном отключении ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

По его словам, продолжаются переговоры об урегулировании ситуации по поставкам природного газа на объекты теплогенерации в городе.

«Мы подготовились к различным возможным сценариям развития событий. Но надеюсь, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. Мы ожидаем, что в ближайшие дни достигнем договоренности, что позволит возобновить поставки горячей воды в квартиры киевлян и не допустить отключений электроэнергии в городе», — заявил Виталий Кличко.

От подчеркнул, что решение об отключении ТЭЦ не принято. И подчеркнул, что сегодня переговоры по решению проблемы продолжаются на уровне правительства. Городская власть предложила варианты решения проблемы.

«Отключение ТЭЦ может повлечь угрозу регионального уровня, поэтому для недопущения этой ситуации вопрос вынесен на национальный уровень. Нам нужно решить спорные вопросы, которые еще существуют с „Нафтогазом“. Именно с этим связано отсутствие горячей воды в домах многих киевлян. Мы настроены и делаем все, чтобы в ближайшие дни этот вопрос решить», — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с «Киевэнерго» и возвращает под контроль общины имущество, которое 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возврата имущества. В частности, городу вернули и передали в эксплуатацию «Киевтеплоэнерго» 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЭКУ.

«Нафтогаз» прекратил поставки газа Киеву за долги частной компании «Киевэнерго». Этот долг составляет почти 5 миллиардов гривен, из них 1,2 миллиарда гривен — долги по пене и штрафам, 3,8 миллиарда — долги населения и юрлиц.

«Нафтогаз» требует, чтобы этот долг вернуло коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» — став правопреемником долговых обязательств коммерческого предприятия «Киевэнерго». Город же настаивает на том, что киевляне не должны платить, в частности, долги по штрафам и пене, которые возникли в результате хозяйственной деятельности коммерческой структуры и не имеют источников для погашения.

На сегодня из-за того, что НАК «Нафтогаз Украины» отказывается заключить договор с «Киевтеплоэнерго» на поставку газа, более 3 тысяч жилых домов столицы остаются без горячей воды.