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Дело о «вышках Бойко»: вынесен первый приговор
Бывшего ведущего инженера Департамента коммерции ГАО «Черноморнефтегаз» Анастасию Цыбульскую приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Это следует из решения Шевченковского районного суда города Киева от 22 июня 2018 года.
«Назначить Цибульской Анастасии Николаевне по совокупности уголовных преступлений… окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы», — решила коллегия, сообщает «Судовий репортер».
Цибульскую признали виновной в присвоении имущества путем злоупотребления властью, служебном подлоге и создании преступной организации.
В то же время, женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в год. Такой приговор был предусмотрен соглашением между обвиняемой и следствием, заключеным 17 ноября 2017 года.
Сообщается, что Цибульская частично добровольно возместила ущерб, причиненный преступными действиями. Какую сумму женщина возместила, в приговоре не указано.
В материалах дела говорится, что в 2008 — 2011 годах Цибульская работала инженером в ГАО «Черноморнефтегаз», занимая должности, связанные с проведением тендеров и организацией закупок.
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Она в 2010 и 2011 годах готовила и публиковала объявления о проведении тендера на буровые установки. Позже инженер вместе с другими фигурантами подделывала документы о стоимости установок.
В частности, они подделали контракт компании-поставщика с «Черноморнефтегазом» и акт приема-передачи буровой установки.
Следствие считает, что своими действиями Цибульская и другие фигуранты создали «условия для дальнейшего противоправного завладения государственными средствами ПАО НАК „Нафтогаз Украины“ в свою пользу через подконтрольные преступной организации предприятия-нерезиденты».
Также правоохранители утверждают, что женщине «было достоверно известно» о преступных умыслах организаторов закупки и то, что конкурс на самом деле не проводился.
Как писали «ФАКТЫ», ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о замораживании 144 миллионов долларов на иностранных счетах в рамках расследования дела о злоупотреблениях при закупке «Черноморнафтогазом» в 2011—2012 годах двух морских буровых установок.
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