На Филиппинах бульдозер раздавил автомобили на 4 млн долларов (видео)

Мир

Во вторник, 31 июля, по приказу президента Филиппин Родриго Дутерте в провинции Кагаян бульдозер раздавил более 60 конфискованных автомобилей и мотоциклов, которые пытались ввезти в страну контрабандой.

Среди расплющенных авто были пять автомобилей Porsche Carrera, Lamborghini Gallardo 2006 года и Jaguar XT 2003 года, а также пять мотоциклов Harley Davidson. Общая стоимость уничтоженной техники оценивается в 4 миллиона долларов.

«Я приказал уничтожить машины. Если вы говорите, что в стране еще есть коррупция, значит, она есть. Я не могу победить ее за день. Но я должен показать миру, что Филиппины — хорошее место для инвестиций и развития бизнеса», — заявил Дутерте, лично наблюдавший за процессом.

Напомним, Дутерте стал президентом Филиппин два года назад. Его высказывания, а главное, политика, вызывают резкую критику со стороны Запада. Он не раз публично посылал «к дьяволу» американских президентов и Евросоюз в целом. При этом использовал и нецензурные выражения.