- 17:59 Скандал со студентом-живодером в Харькове: появились интересные детали
- 17:38 Могут сливать информацию России: генерал рассказал об агентах Кремля в Украине
- 17:22 Дело о «вышках Бойко»: вынесен первый приговор
- 17:21 На Филиппинах бульдозер раздавил автомобили на 4 млн долларов
- 17:19 Стали известны подробности ДТП в Харькове, в котором погиб 10-летний мальчик
- 17:09 Чиновницу — борца с сепаратизмом облили кислотой после громкого заявления: новые подробности
- 16:57 Массовое отравление шаурмой в Киеве: скоро счет пострадавших пойдет на десятки
- 16:51 Кличко: "Мы делаем все, чтобы вернуть горячую воду и не допустить отключения электроснабжения"
- 16:45 На обмен принесли больше 2 тысяч жетонов: в киевском метро произошел необычный инцидент
- 16:43 79-й день голодовки: к Сенцову не пустили священника
На Филиппинах бульдозер раздавил автомобили на 4 млн долларов (видео)
Во вторник, 31 июля, по приказу президента Филиппин Родриго Дутерте в провинции Кагаян бульдозер раздавил более 60 конфискованных автомобилей и мотоциклов, которые пытались ввезти в страну контрабандой.
Среди расплющенных авто были пять автомобилей Porsche Carrera, Lamborghini Gallardo 2006 года и Jaguar XT 2003 года, а также пять мотоциклов Harley Davidson. Общая стоимость уничтоженной техники оценивается в 4 миллиона долларов.
«Я приказал уничтожить машины. Если вы говорите, что в стране еще есть коррупция, значит, она есть. Я не могу победить ее за день. Но я должен показать миру, что Филиппины — хорошее место для инвестиций и развития бизнеса», — заявил Дутерте, лично наблюдавший за процессом.
Напомним, Дутерте стал президентом Филиппин два года назад. Его высказывания, а главное, политика, вызывают резкую критику со стороны Запада. Он не раз публично посылал «к дьяволу» американских президентов и Евросоюз в целом. При этом использовал и нецензурные выражения.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”