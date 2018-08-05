Еда должна быть натуральной: как переселенцы с Донбасса создали в селе необычный бизнес

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— Прежде чем возьмете из баночки ложку ореховой пасты, тщательно перемешайте содержимое, поскольку во время хранения может произойти естественная расслойка, — предупреждает Валентина Жосану. — Это потому, что в наших пастах нет пальмового масла, которое улучшает консистенцию и продлевает срок хранения.

Продукция, которую производят предприниматели из села Новая Галещина Козельщинского района Полтавской области — переселенцы с Донбасса Валентина Жосану с дочкой Еленой Усиковой, состоит из качественных натуральных компонентов с минимальным количеством добавок, что соответствует принципам здорового сбалансированного питания.

— Это в Америке и на Западе во многих семьях на завтрак подают тосты, овсянку и блинчики с ореховой пастой, — рассказывает, приглашая в комнату, где вкусно пахнет шоколадом, Валентина Жосану. — Элвис Пресли, например, обожал поджаренные тосты с такой пастой и бананами. Традиционную подсоленную арахисовую пасту во всем мире предпочитают бодибилдеры, а все дети любят сладкую — с добавками шоколада, фиников. Вспомните вкус «Нутеллы». Так вот, она не может сравниться по вкусу с нашей, поскольку в ней около трех процентов орехов, а мы в свою кладем их 55—60 процентов. И никаких подсластителей! Столовой ложки в день этого деликатеса достаточно, чтобы обеспечить суточную потребность организма в белках.

Что это за еда такая — ореховая паста, Валентина сама не знала до тех пор, пока не занялась бизнесом. И впервые попробовала ее именно в собственном приготовлении.

— Мы в свои пасты не добавляем ни усилителей вкуса, ни ароматизаторов, ни масел, — объясняет Валентина Андреевна. — Чем меньше составляющих в продуктах, тем лучше. Это вегетарианский продукт, который не вредит фигуре. Настоящая еда должна быть простой и натуральной, чтобы организм легко ее воспринимал.

Сам арахисовый орех — кладезь белка и антиоксидантов. Он содержит уникальные аминокислоты, полинасыщенные линолевую и фолиевую кислоты, микроэлементы. Если человек регулярно по ложке в день употребляет арахисовую пасту, у него повышается выработка серотонина — гормона радости, нормализуется кровяное давление, работа нервной и сердечно-сосудистой систем.

Валентина Андреевна подводит меня к небольшому крутящемуся агрегату — меланжеру, установленному на специальном столе. Он предназначен для перемалывания поджаренных бобов, из которых и получается классическая арахисовая паста. На последних часах производства в эту массу добавляется немного морской соли и тростникового сахара. А можно добавлять финики или шоколад, и тогда это будет новый вид пасты. Семья переселенцев делает еще и стопроцентную кунжутную пасту (ее можно использовать в приготовлении хумуса), а также шоколадную, миндальную, с финиками. Каждая уникальна на вкус и по-своему полезна.

*"Каждая из наших паст — арахисовая, миндальная, кунжутная — уникальна на вкус и по-своему полезна", — говорит Валентина Жосану

При мне в меланжере перемалываются семь килограммов черного тертого шоколада вместе с маслом какао и сахаром, и я понимаю, откуда идет этот пьянящий запах. Ведь, кроме изготовления ореховых паст под маркой VegaNuts, семья переселенцев производит еще и ремесленный шоколад.

— Пробную партию шоколада мы с дочкой сделали накануне Нового года, — хозяйка угощает меня уже готовым изделием в виде розы. — Тогда мы положили в меланжер полтора килограмма тертого шоколада — его хватило, чтобы занести по «розочке» в каждую комнату общежития и поздравить жильцов с праздником. Все были в восторге, и это вселило в нас веру в успех.

*Шоколад, изготовленный Валентиной Жосану и ее дочерью Еленой, состоит из качественных натуральных компонентов с минимальным количеством добавок. Его охотно покупают спортсмены, вегетарианцы, любители здорового питания

По словам Валентины, чтобы на выходе получился качественный продукт, меланжер должен крутиться 72 часа подряд, а еще лучше — 90. За это время он измельчит загруженные в него продукты до десяти наномикрон, что, конечно, нереально даже представить.

Моя «роза» тем временем уменьшается в размере. Кажется, такого вкусного шоколада я никогда в жизни не пробовала. Он ароматный, не приторный, во рту тает постепенно, оставляя стойкое послевкусие.

— Почему вы занялись таким специфическим видом деятельности? — спрашиваю Валентину.

— Как-то познакомилась с одной переселенкой, проживающей теперь в Одессе, у которой два экомагазина в городе. Она и сказала, что существует спрос именно на ремесленный шоколад и ореховые пасты. Мы с дочкой обожаем черный шоколад, поэтому такой бизнес для нас был привлекательным. Лена у меня, как и я, экономист по образованию, однако по призванию она химик. Ей нравится что-то с чем-то соединять, чтобы получать качественно новый продукт. Решили попробовать. Прошли еще курс обучения шоколатье, и сейчас, через полгода предпринимательской деятельности, встал вопрос о расширении производства.

У нас есть уже проверенные оптовые поставщики качественной продукции, которые, кстати, сами предложили нам сотрудничество. Но реализуем свой товар в основном под заказ. А чтобы иметь постоянный рынок сбыта через торговые сети (нашу продукцию готовы брать в Одессе и Киеве), нужно пройти государственную сертификацию продукции. Получить ее можно только при наличии производственных площадей, где будет вытяжка, вентиляция.

Благодаря содействию директора районного центра занятости населения Светланы Викторовны Билан райсовет выделил нам недавно в аренду на льготных условиях три комнаты в коммунальном здании Козельщины (раньше его занимала частная стоматологическая клиника). Между нашим селом и райцентром регулярно ходят электрички, добираться очень удобно, десять минут езды. Вот наведем там порядок, перевезем оборудование и сразу же начнем увеличивать объемы производства.

В планах — выйти на производство 20 килограммов шоколада и 200 килограммов пасты в месяц.

— Кто ваши покупатели?

— Знакомые, спортсмены, посетители ярмарок и фестивалей, в которых мы принимаем участие. Обошла несколько предприятий, там тоже люди заинтересовались нашими продуктами. Но пока лето и много свежих фруктов, объемы производства паст уменьшились. Сейчас нет смысла их делать впрок, поскольку срок хранения такой «живой» продукции всего полгода.

— А сколько стоит двухсотграммовая баночка пасты?

— Самая дешевая — классическая арахисовая — 60 гривен. 70—75 гривен стоят пасты с добавками шоколада и фиников. Самая дорогая — миндальная. Ее цена — 150 гривен. Но это того стоит, поверьте! Миндаль называют королем орехов, кладезем витаминов и микроэлементов. В нем больше всего белка и почти нет углеводов. Несмотря на высокую калорийность, он активно используется в диетическом питании и даже для снижения веса.

В тот день, когда я была в Новой Галещине, дочь Валентины Жосану находилась в Харькове, где вела деловые переговоры по продвижению еще одного своего бизнес-проекта — производства мыла ручной работы, которым она занималась до оккупации. Пока же Елена удивляет местное население тем, что торгует… растительным молоком. Ее аппарат, установленный рядом с меланжером, дает миндальное, соевое, кунжутное молоко. Продукт, надо заметить, весьма специфический, поскольку годный к употреблению на протяжении всего нескольких часов. И довольно-таки дорогой — 60—120 гривен за литр в зависимости от сырья. Поэтому позволить его могут себе люди состоятельные. Но это незаменимый продукт для тех, кто страдает неусвояемостью лактозы — основного сахара в молоке и молочных продуктах. А производитель тем временем просчитывает, как удешевить растительное молоко.

— Перед оккупацией я сделала ремонт в своей квартире, — рассказывает Валентина Жосану. — От родителей в наследство нам с сестрой достался дом с постройками, у зятя тоже был свой дом. Все это пришлось оставить. А зять еще и машину не успел забрать из ремонта. Она бы нам, конечно, сейчас очень пригодилась. Но тогда, 31 мая 2014 года, когда начали бомбить вокзал, мы выбирались из родного города, что называется, козьими тропами. Думали, ненадолго. Сестра осталась в Краматорске, а мы потом уехали в Кременчуг. В этом городе родилась моя мама, здесь живет жена моего двоюродного брата. Она и позвала нас к себе. Потом мы узнали о восстановленном социальном общежитии в Новой Галещине Козельщинского района (он соседствует с Кременчугом) и переехали сюда. Я получила комнату на втором этаже, а дети — на первом. Здесь есть все удобства: душ, стиральная машина, холодильник, кухонная плита, кровати с матрасами и постельным бельем. В общем, грех жаловаться, жаль только, что общая кухня.

Пожалуй, это единственное нарекание, которое я услышала от этой энергичной женщины, излучающей оптимизм. До войны Валентина, экономист по образованию, работала руководителем одного из коммунальных предприятий Донецкой области, помогала в бухгалтерских делах своей дочери, которая уже тогда была частным предпринимателем — занималась изготовлением мыла ручной работы и натуральной косметики. В общем, мать с дочерью привыкли рассчитывать на себя и, когда в их жизни случился такой крутой поворот, не растерялись.

Кстати, второе высшее образование у дочери Валентины — технология приготовления пищевых продуктов. И в районном центре занятости знали, кому предложить открыть собственный бизнес в рамках пилотного проекта «Рука допомоги» (он реализуется Министерством соцполитики при поддержке Мирового банка в Полтавской, Харьковской и Львовской областях).

— По этой программе ее участники при условии успешной защиты бизнес-плана имеют право на беспроцентную частично возвращаемую ссуду на развитие собственного предпринимательства в размере до семидесяти тысяч гривен, — объясняет Валентина Жосану. — На выделенные деньги мы очень быстро приобрели нужное оборудование. Интересно, что отечественные меланжеры производят только в Кременчуге. На этом предприятии работают замечательные люди. Они согласились продать нам машину по старой цене, на чем мы сэкономили много средств. А если возьмем себе в помощники двух человек из центра занятости, что входит в наши планы, то ссуду вообще не придется отдавать. И вообще, на Полтавщине нам встречаются доброжелательные чиновники, готовые помочь, научить. С такой поддержкой не страшно осваивать новый бизнес.

— За последние годы в Полтавской области наблюдается самый низкий уровень безработицы, — говорит директор Полтавского областного центра занятости Екатерина Клавдиева. — Если в 2016 году он составлял 5,2 процента, то сейчас — на два процента меньше. А в Козельщинском районе практически нет безработных. В районе, как и в области в целом, активно внедряются такие механизмы, как льготное трудоустройство малоимущих, временная занятость на оплачиваемых общественных работах, организация малых производств, предоставление беспроцентной частично возвращаемой финансовой помощи для создания собственного бизнеса. Положительный опыт Валентины Жосану и Елены Усиковой убеждает меня в том, что страна постепенно выходит из кризиса — в ней появляется прослойка среднего и малого бизнеса.

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