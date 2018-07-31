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Могут сливать информацию России: генерал рассказал об агентах Кремля в Украине
Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что в Украине может быть до тысячи российских шпионов.
«От сотни до тысячи. Наверняка есть завербованные агенты. Они могут быть и в структуре руководства страны, и в командовании вооруженных сил. Где-то в областных администрациях могут сидеть агенты и сливать России какую-либо информацию», — заявил в интервью «ФАКТАМ» Николай Маломуж.
Но, по его мнению, не эти люди наиболее опасны для Украины. Большую опасность представляют агенты влияния, которые, как правило, в чем-то зависят от страны агрессора.
«Они могут боятся потерять бизнес, связи… И потому действуют не в интересах Украины. Хотя при этом могут надеть вышиванку и провозглашать патриотические лозунги», — добавил экс-глава Службы внешней разведки.
Полностью интервью Николая Маламужа читайте на сайте «ФАКТОВ» К большой войне Россия не готова, но у Путина есть свои козыри в Украине, — Николай Маломуж.
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