Украина

Могут сливать информацию России: генерал рассказал об агентах Кремля в Украине

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что в Украине может быть до тысячи российских шпионов.

«От сотни до тысячи. Наверняка есть завербованные агенты. Они могут быть и в структуре руководства страны, и в командовании вооруженных сил. Где-то в областных администрациях могут сидеть агенты и сливать России какую-либо информацию», — заявил в интервью «ФАКТАМ» Николай Маломуж.

Но, по его мнению, не эти люди наиболее опасны для Украины. Большую опасность представляют агенты влияния, которые, как правило, в чем-то зависят от страны агрессора.

«Они могут боятся потерять бизнес, связи… И потому действуют не в интересах Украины. Хотя при этом могут надеть вышиванку и провозглашать патриотические лозунги», — добавил экс-глава Службы внешней разведки.

Полностью интервью Николая Маламужа читайте на сайте «ФАКТОВ» К большой войне Россия не готова, но у Путина есть свои козыри в Украине, — Николай Маломуж.

