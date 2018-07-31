Скандал со студентом-живодером в Харькове: появились интересные детали

Украина

После того, как харьковский студент разместил в сети скандальное видео убийства летучей мыши, интернет-пользователи не на шутку возмутились действиями живодера, а сам горе-студент, похоже, скоро не будет учится в высшем учебном заведении.

Как сообщает NewsRoom. курсанта Харьковского национального университета внутренних дел Карима Абрахаму, который выложил в сеть видео с мышью, отчислят. Источники в вузе утверждают, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

Напомним, видео студент выложил в Instagram, но после шумихи, поднятой в сетях, закрыл к нему доступ. А 30 июля в Facebook появилась страница Карима Абахаму, на которой он извинился за свой поступок, написав, что «не садист» и «любит животных».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель Харькова опубликовал видео, на котором он сначала издевается над раненой летучей мышью, а затем жестоко убивает животное.