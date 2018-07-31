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Первые роботизированные аптеки переживают нашествие «белочки»

18:16 31 июля 2018   8
Первые роботизированные аптеки переживают нашествие «белочки»

В первых роботизированных аптеках Украины под брендами «Аптека низких цен», «Аптека Копейка» и «Благодия» проходит грандиозная всеукраинская акция «У нас белочка!»

Это уникальное предложение для покупателей действует с 1 августа по 30 сентября 2018 года. Акционная «белочка» принесла существенные «скидочные орешки»! Вы сможете сэкономить до 25% на более чем ста разнообразных товарах, от лекарственных средств до косметики и гигиенических средств.

Информацию о перечне аптек-участниц программы «У нас белочка», об ассортименте товаров, участвующих в акции, о цене на товары до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации можно узнать у провизоров аптек и на сайтах: www.anc.net.ua и www.apt.co.ua.

«ВЫГРЫЗИ СЕБЕ СКИДКУ!»

Реклама лекарственных средств и медицинских изделий. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

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