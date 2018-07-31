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Первые роботизированные аптеки переживают нашествие «белочки»
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Информацию о перечне аптек-участниц программы «У нас белочка», об ассортименте товаров, участвующих в акции, о цене на товары до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации можно узнать у провизоров аптек и на сайтах: www.anc.net.ua и www.apt.co.ua.
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САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
влажность:
давление:
ветер:
“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”