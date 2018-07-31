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Дело о ДТП с шестью погибшими в Харькове: Зайцева была под психотропами
На заседании Киевского районного суда Харькова, который рассматривает дело о кровавом ДТП, в результате которого погибли шесть человек, к делу приобщили ответ из Министерства здравоохранения Украины. Речь идет о медицинской экспертизе водителя Lexus Алены Зайцевой.
Как сообщает NewsRoom из зала суда, в ответе МОЗ сообщается, что вещества, которые употребляла Зайцева, являются психотропными. Сообщается, что экспертиза установила наличие в организме водителя Lexus кодеин и фенобарбитал. В ответе МОЗ эти вещества названы психотропными, а их оборот — ограниченным.
Во время судебного заседания адвокат двух семей погибших Лариса Матвеева заявила, что методы, которые использовались при получении анализов, признаны достоверными. «Можно говорить, что в момент ДТП Зайцева находилась под влиянием наркотиков. В связи с этим я прошу приобщить ответ МОЗ к делу и учесть его как отягчающее обстоятельство», — заявила адвокат и добавила, что Алена Зайцева не предоставила рецепт на пенталгин, который она якобы употребляла перед трагедией.
Защитница водителя Lexus Юлия Козырь назвала ходатайство необоснованным, однако суд приобщили материалы к делу. Следующее заседание состоится 7 августа.
Напомним, что кровавое ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года: на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение автомобиля Lexus 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и сбило 11 пешеходов, из которых 6 человек погибло.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Алена Зайцева 29 раз покидала территорию СИЗО, в котором она содержится.
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