- 19:22 Началась паника: появился эмоциональный рассказ очевидца о нападении подростков на электричку в Киеве
- 19:19 Дерзкое убийство ветерана АТО в Бердянске: появились фото задержанных "киллеров"
- 18:54 Трамп сделал резонансное заявление по сговору с Россией
- 18:42 Масштабный замор рыбы на Херсонщине: тонну мертвого бычка обнаружили на берегу Каховского водохранилища
- 18:23 Дело о ДТП с шестью погибшими в Харькове: Зайцева была под психотропами
- 18:20 В американской драме «Шпионская игра» главную роль исполнил комедийный актер
- 17:59 Скандал со студентом-живодером в Харькове: появились интересные детали
- 17:38 Могут сливать информацию России: генерал рассказал об агентах Кремля в Украине
- 17:22 Дело о «вышках Бойко»: вынесен первый приговор
- 17:21 На Филиппинах бульдозер раздавил автомобили на 4 млн долларов
Началась паника: появился эмоциональный рассказ очевидца о нападении подростков на электричку в Киеве (фото)
Стали известны новые подробности резонансного нападения вандалов на электричку в Киеве. ЧП произошло вечером в понедельник, 30 июля, между станциями Сырец и Вышгородская.
Очевидец происшествия Дарья Супрун-Булдыркаева сообщила об увиденном на своей страничке в социальных сетях. По ее словам, вандалы остановили электричку, скорее всего, перегородив рельсы: «Эти уроды принялись разрисовывать поезд и забрызгивать балоном „Терен“ в вагоны. Началась паника, люди стали задыхаться, бегать по вагонам… Кто-то выбивает двери, через которые эти уроды ещё больше забрызгивали ядовитый газ, кому-то стало плохо, люди ложились прямо на пол. Это всё длилось минут 5−10, но мне показалась целая вечность».
Один из пользователей оставил под этим постом комментарий, в котором посетовал на то, что «не нашлось 5÷10 нормальных мужчин, которые бы засунули им эти баллончики в их «21»…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», остановившие электричку забросали камнями кабину машиниста и разбили голову одному пассажиру.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”