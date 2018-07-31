Происшествия

Стали известны новые подробности резонансного нападения вандалов на электричку в Киеве. ЧП произошло вечером в понедельник, 30 июля, между станциями Сырец и Вышгородская.

Очевидец происшествия Дарья Супрун-Булдыркаева сообщила об увиденном на своей страничке в социальных сетях. По ее словам, вандалы остановили электричку, скорее всего, перегородив рельсы: «Эти уроды принялись разрисовывать поезд и забрызгивать балоном „Терен“ в вагоны. Началась паника, люди стали задыхаться, бегать по вагонам… Кто-то выбивает двери, через которые эти уроды ещё больше забрызгивали ядовитый газ, кому-то стало плохо, люди ложились прямо на пол. Это всё длилось минут 5−10, но мне показалась целая вечность».

Один из пользователей оставил под этим постом комментарий, в котором посетовал на то, что «не нашлось 5÷10 нормальных мужчин, которые бы засунули им эти баллончики в их «21»…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», остановившие электричку забросали камнями кабину машиниста и разбили голову одному пассажиру.