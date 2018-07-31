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Происшествия

Началась паника: появился эмоциональный рассказ очевидца о нападении подростков на электричку в Киеве (фото)

19:22 31 июля 2018   152
Хулиганы разризовали электричку в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны новые подробности резонансного нападения вандалов на электричку в Киеве. ЧП произошло вечером в понедельник, 30 июля, между станциями Сырец и Вышгородская.

Очевидец происшествия Дарья Супрун-Булдыркаева сообщила об увиденном на своей страничке в социальных сетях. По ее словам, вандалы остановили электричку, скорее всего, перегородив рельсы: «Эти уроды принялись разрисовывать поезд и забрызгивать балоном „Терен“ в вагоны. Началась паника, люди стали задыхаться, бегать по вагонам… Кто-то выбивает двери, через которые эти уроды ещё больше забрызгивали ядовитый газ, кому-то стало плохо, люди ложились прямо на пол. Это всё длилось минут 5−10, но мне показалась целая вечность».

Один из пользователей оставил под этим постом комментарий, в котором посетовал на то, что «не нашлось 5÷10 нормальных мужчин, которые бы засунули им эти баллончики в их «21»…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», остановившие электричку забросали камнями кабину машиниста и разбили голову одному пассажиру.

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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

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