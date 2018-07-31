Жуткая антисанитария: какими продуктами кормят полтавских детей

Общество

Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области обратилось в Полтавский областной административный суд с требованием временно прекратить деятельность самого большего поставщика продуктов в детские сады областного центра — ФОП Владимира Сергиенко. На портале ProZorro можно узнать, что в прошлом году этот предприниматель подписал 800 договоров с коммунальными и государственными учреждениями на общую сумму 76 миллионов гривен, в том числе почти на девять миллионов гривен — с управлением образования Полтавского горисполкома.

Два последних договора — на поставки в детские дошкольные учреждения 10,3 тонны говяжьей печени и 2,6 тонны свинины — городские чиновники, которые и ранее работали с ФОП Сергиенко, подписали 30 июля, несмотря на то, что Госпродпотребслужба выявила кричащие факты антисанитарии в производственных помещениях.

В мае во время внеплановой проверки в цеху бывшего Полтавского мясокомбината, который арендует ФОП, было зафиксировано, в частности, что электропилы и другой производственный инвентарь грязные; потолок облеплен остатками засохших мяса, крови и сала; рабочие не имеют спецодежды, а некоторые — медицинских справок; по территории бегают коты и распространяется неприятный запах гниющего мяса; отходы производства (кости) хранятся в открытых мешках без холодильника. И много других недостатков, на устранение которых главный госинспектор Полтавской области Геннадий Пикуль дал предпринимателю Сергиенко полтора месяца. Предписание выполнено не было, поэтому ГУ Госпотребслужбы в Полтавской области обратилось в окружной админсуд с требованием прекратить производство и оборот продуктов питания на ФОП до устранения нарушений гигиенических норм.

26 июня состоялось подготовительное заседание, когда начнутся слушания по сути, пока неизвестно. А тем временем дети, которые посещают дошкольные учреждения Полтавы, каждый день рискуют съесть что-то не то…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столичных школах и детсадах детей кормили макаронами с мышиным пометом.

