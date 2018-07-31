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Сдали нервы: Лепс ударил телеведущую по голове
Об инциденте сообщили российские СМИ.
Известный певец Григорий Лепс во время фестиваля «Жара», прошедшем в Баку, ударил микрофоном звезду программы «Вечерний Ургант» Аллу Михееву. Видео о конфликте ненадолго появилось в YouTube, однако через несколько минут его удалили.
Очевидцы инцидента рассказали, что Михеева подошла к Лепсу и задала несколько острых вопросов. В частности, сколько исполнитель заплатил за то, чтобы одна из его дочерей поступила в престижный вуз. После чего стала комментировать внешность девушки. Лепс не сдержал эмоций и ударил интервьюершу микрофоном по голове. Михеева вместе со съемочной группой покинула столицу Азербайджана.
Человек, снявший инцидент на камеру, отказался предоставлять СМИ запись. Михеева пока не комментирует случившееся. Директор Григория Лепса Владимир Урюпин ограничился лишь тем, что, по его словам, во время фестиваля подобных ситуаций не возникало.
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